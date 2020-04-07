شكرا لقرائتكم مولر يمدد تعاقده مع بايرن ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) يوم الثلاثاء تمديد عقد لاعبه توماس مولر حتى عام 2023.

وبدأ مولر رحلته مع مع بايرن ميونخ منذ أن كان في العشرة من عمره وتدرج في فرق قطاعات الناشئين حتى انضم إلى الفريق الأول عام 2009، وكان من المفترض أن ينتهي عقده في 2021 قبل أن يعلن النادي تمديد العقد لعامين آخرين.

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وقال حسن صالح حميديتش مدير الكرة ببايرن ميونخ: إنني سعيد بالتوصل إلى اتفاق مع توماس. توماس لاعب يحتل مكانة خاصة بالنسبة لنا، هو رمز بالنسبة لنا ولجماهيرنا، وقائد في الملعب حقق الكثير مع بايرن.

وتوج مولر "30 عاما" مع بايرن ميونخ بلقب البوندسليغا ثماني مرات ولقب كاس ألمانيا خمس مرات إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا عام 2013، كما توج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 لكنه استبعد من المنتخب بقرار المدير الفني يواخيم لوف في العام الماضي.

وقال مولر: هذا النادي لا يشكل فقط جهة عمل بالنسبة لي. وإنما هو شغفي. سعيد باستمراري هنا لعامين آخرين، وسأقدم كل ما لدي داخل الملعب وخارجه.