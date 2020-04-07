كيريوس يعرض توزيع الطعام على الجائعين في أستراليا

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عرض النجم الجدلي لكرة المضرب الاسترالية نيك كيريوس توزيع الطعام للناس غير القادرين على شرائه جراء عزلهم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في مجهود خيري جديد بعد قيادته حملة تبرعات لمساعدة أزمة حرائق الغابات في بلاده.

قال النجم السليط اللسان داخل الملعب والمعروف بتصريحاته النارية انه سيوصل الطعام بنفسه الى عتبات المنازل، بعدما أدت القيود المحلية إلى إغلاق عدة شركات واجبار عدد كبير من الناس على ترك وظائفهم.

كتب اللاعب المصنف 40 عالميا والذي يتخذ من العاصمة كانبرا مقرا لاقامته "رجاء لا تناموا ومعدتكم خاوية".

أضاف في حسابه على موقع "انستاغرام": "لا تخافوا أو تشعروا بالحرج من ارسال رسالة خاصة لي. سأكون أكثر من سعيد لاتشارك معكم ما أملك".

تابع اللاعب البالغ 24 عاما والذي تبلغ قيمة جوائزه في ملاعب الكرة الصفراء نحو 8,5 ملايين دولار اميركي "حتى علبة من المعكرونة، رغيف من الخبر أو حليب. سأسقطها على عتبة بابكم، ومن دون أي اسئلة!".

وفي صفحته التي يتابعه فيها نحو 1,4 مليون شخص، حصل تعليقه على أكثر من 90 ألف اعجاب.

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وتم تشبيه اصطفاف الأشخاص في كافة انحاء البلاد للحصول على دفعات مالية من الرعاية الاجتماعية، بأيام الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، اذ تم حظر جميع الاعمال غير الضرورية والسفر لاحتواء فيروس "كوفيد-19".

وكان كيريوس قاد في كانون الثاني/يناير الماضي حملة إغاثة من حرائق الغابات جمعت ملايين الدولارات.

وساهم اللاعب الموهوب بمئتي دولار استرالي (125 دولار اميركي) لكل ارسال ساحق يضربه خلال شهر، وسار على خطاه مواطنوه اللاعبون اليكس دي مينور، جون ميلمان، جون بيرز وسامنتا ستوسور.

وحصل كيريوس على احترام كبير في بلاده جراء حملة التبرعات التي قادها. وقد ساعدته كثيرا في تغيير صورته، بعد تعرضه للايقاف لمدة 16 اسبوعا مع وقف التنفيذ في ايلول/سبتمبر 2019 إثر سلسلة من المخالفات التي ارتكبها.

ويعيش عالم كرة المضرب فترة بالغة الصعوبة بسبب تفشي كورونا، وقد تم الغاء بطولة ويمبلدون على الاراضي العشبية للمرة الاولى منذ الحرب العالمية الثانية وتأجيل رولان غاروس على الاراضي الترابية. وتم تعليق جميع المنافسات حتى 13 تموز/يوليو على الاقل.

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