بايرن ميونيخ يمدد عقد مولر "الشغوف" حتى 2023

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أعلن بايرن ميونيخ الألماني الثلاثاء عن تمديد عقده مهاجمه توماس مولر لعامين إضافيين حتى 2023، ليستمر مشوار ابن الثلاثين عاما مع الفريق الذي حل فيه عام 2000 قبل أن يبدأ مشواره الاحترافي بعدها بثمانية أعوام.

وقال بايرن في بيان "يواصل بايرن وتوماس مولر شراكتهما الطويلة. بعد محادثات بناءة وإيجابية، اتفق النادي واللاعب المهاجم على تمديد عقده لمدة عامين حتى 30 حزيران/يونيو 2023. جاء مولر من بافاريا العليا الى بطل الدوري الألماني من ناديه الأصلي تي أس في باهل في سن العاشرة. شق طريقه بعدها في كافة الفرق العمرية لبايرن وكان عنصرا دائما في الفريق المحترف منذ عام 2009".

وتوج مولر خلال هذه المسيرة الطويلة مع النادي البافاري بلقب الدوري المحلي ثماني مرات، بينها المواسم السبعة الأخيرة، كما نال لقب الكأس المحلية خمس مرات، إضافة الى تتويجه بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية عام 2013.

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وأعرب الرئيس التنفيذي لبايرن كارل هاينتس رومينيغه عن "سعادتي بأن توماس مولر قد مدد عقده لمدة عامين آخرين حتى 30 حزيران/يونيو 2023. أود أن أشكر توماس ومستشاره لودفيغ كوغل على ثقتهما بنا في هذه المفاوضات العادلة".

ومن جانبه كشف مولر أن "الجانبين وقعا (العقد الجديد) بشعور جيد حقا. أثق أنه بمجرد معاودتنا اللعب مرة أخرى (في اشارة الى التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد)، سنواصل نجاحنا الكبير. وهذا ما يحفزني. بالنسبة لي، كان التمديد مع بايرن الأولوية، وشعور النادي كان متبادلا".

واعتبر أن "هذا النادي ليس مجرد رب عمل قديم بالنسبة لي. إنه شغفي. أنا سعيد لأني سأبقى هنا لمدة عامين إضافيين، وسأقدم كل شيء داخل الملعب وخارجه".