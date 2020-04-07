غياب جهاد جريشة عن جلسة التحقيق في اتحاد الكرة

قام الحكم الدولي جهاد جريشة بالغياب عن جلسة التحقيق في اتحاد الكرة، والتي قامت بتحديدها اللجنة الخماسية وذلك بحضور الأستاذ إبراهيم نور الدين، وقام جهاد جريشة باتهام اتحاد الكرة بأنه يجامل إبراهيم نور الدين بعد أن يتم وضعه على رأس الترتيب في القائمة الدولية وقاموا بتعديل ترتيبه أصبح الثالث.

بينما قام نور الدين جهاد باتهام جريشة بأنه هو السبب في تسريب أخباره على جروب الواتساب مع جميع الحكام وذلك من أجل إعادة جمال الغندور ليرأس اللجنة من أول وجديد، ومسئولو لجنة الحكام بالسعي من أجل الصلح بين جميع الأطراف وإنهاء الخناق بينهم بالتحكيم بعد ما أزعج الحكام الكبار في مصر.