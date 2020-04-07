تيباس: رحيل ميسي إلى إيطاليا لن يحل مشاكل كالتشيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال خافير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، إن رحيل ليونيل ميسي لاعب برشلونة عن الليجا ليس نهاية العالم، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه لن يحل مشاكل الدوري الإيطالي.

وقال ماسيمو موراتي رئيس إنتر ميلان السابق، إن انضمام ميسي إلى صفوف نيراتزوري ليس مستحيلا، ليفتح الباب أمام شائعات رحيل البرغوث الأرجنتيني.

وخلال تصريحات نقلتها شبكة "ESPN"، قال تيباس: "ميسي لن يحل مشاكل الدوري الإيطالي المرتبطة بالديون الضخمة والامتيازات غير الكافية".

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وأضاف: "أود أن يبقى ميسي هنا في الدوري الإسباني، ولكن إذا غادر فلن يكون رحيله نهاية العالم، قيل أنه بدون كريستيانو رونالدو ستخسر الليجا المال، ولكن في الواقع حقننا أرباحا كثيرا".

ويعيش العالم حاليا فترة توقف للدوريات في معظم أنحاء الدول بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) الذي نتج عنه وفاة الآلاف من الأشخاص.

جدير بالذكر أن الأندية الإسبانية لم تخض أي مباراة رسمية منذ الحادي عشر من مارس الماضي، وتحديدا عقب مباراة أتليتكو مدريد ضد ليفربول في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.