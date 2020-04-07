ميدو يتحدث عن اعتزال عاشور: "معرفش معاه كام في البنك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

أكد أحمد حسام "ميدو" نجم فريق توتنهام هوتسبر الإنجليزي الأسبق أن حسام عاشور قائد فريق الأهلي هو وحده القادر على تحديد الخطوة المقبلة في مستقبله.

وأعلن النادي الأهلي نهاية مشوار عاشور مع الفريق بنهاية الموسم الحالي، مع وعد بخروجه لقضاء فترة معايشة، وإقامة مباراة اعتزال تكريما له.

وقال ميدو خلال تواجه بصحبة حازم إمام في برنامج "نجوم الفانتازي" الذي يُذاع حصريا عبر موقع يلا كورة ردا على سؤاله عن رأيه بشأن مستقبل عاشور "معرفش هو معاه كام في البنك".

وأضاف أن هناك أمور عديدة لا يعلمها سوى اللاعب وحده، لذلك هو الوحيد القادر على تحديد مسار تلك الخطوة المصيرية.