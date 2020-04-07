بالفيديو.."صنع في السنغال".. ماذا قال صلاح عن ماني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، إن زميله السنغالي ساديو ماني، لاعب محترف ويعرف جيداً ما يريد أن يفعله.

وظهر صلاح في مقطع فيديو ترويجي للفيلم الوثائقي الذي ستطرحه شركة "Rakuten" حول النجم السنغالي لاعب الريدز.

وقال صلاح في المقطع الذي ظهر فيه: "ماني لاعب محترف ويعرف جيداً ما يريد أن يفعله".

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وأتم الملك المصري: "هو يدفع نفسه بقوة للحصول على ما يريد".

ومن المقرر أن تطرح شركة "Rakuten"، غداً الأربعاء، الفيلم الوثائقي لمهاجم الريدز، تحت عنوان "ساديو ماني.. صُنع في السنغال".