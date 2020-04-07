الدوري الألماني جاهز لاستئناف المباريات بدون جمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - قال كريستيان شايفرت الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الألماني، اليوم الثلاثاء إن الرابطة ستكون مستعدة إذا حصل الدوري الألماني (بوندسليجا) على فرصة استئناف المباريات بدون جمهور، وذلك في ظل أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

لكن شايفرت اعترف، في حديثه لصحيفة "دي تسايت"، بأن تحقيق الهدف المأمول المتمثل في ختام الموسم قبل 30 يونيو، ليس بيد الرابطة.

وأشار شايفرت إلى أنه حتى المباريات التي تقام بدون جمهور في البوندسليجا، تتطلب تواجد نحو 300 شخصا في الاستاد، بما في ذلك اللاعبون والأطباء والمصورون وغيرهم.

ويستمر تعليق منافسات الدوري الألماني ودوري الدرجة الثانية حتى 30 أبريل الجاري على الأقل، بسبب أزمة الوباء العالمي.

وتوقفت منافسات الدوري الألماني عقب المرحلة الخامسة والعشرين في أوائل مارس الماضي، وأقيمت فقط المباراة المؤجلة من المرحلة الحادسة عشر بين بوروسيا مونشنجلادباخ وكولون في 11 مارس، بدون حضور جماهيري.

وكانت تلك المباراة، وهي الأولى في تاريخ البوندسليجا التي أقيمت بدون جماهير، قد شهدت تواجد نحو 600 شخص في الاستاد.

وذكرت صحيفة "بيلد" اليوم الثلاثاء أن الرابطة اقترحت على الأندية الــ36 المنافسة في مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية، إقامة المباريات بدون جماهير وبحيث لا يتواجد في الاستاد سوى نصف ذلك العدد.

وقد يتحقق ذلك من خلال تقليص عدد أفراد الأمن والأطفال جامعي الكرات إلى جانب تقليص عدد أفراد وفود الأندية بحيث يضم الوفد ثمانية أفراد لكل فريق، مع منع تواجد عمال المطاعم.

وقال أرمين لاشيت رئيس حكومة ولاية شمال الراين فيستفاليا، في تصريحات لشبكة "آر.تي.إل" التليفزيونية إن محادثات ستجرى الأسبوع المقبل حول الأفكار المتعلقة باستئناف الدوري.

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وأضاف: "مباريات البوندسليجا قد تقام مجددا في المستقبل القريب. لكن شيئا واحدا هو المؤكد: بدون جماهير."

وأوقفت المنافسات قبل تسع مراحل من كل من مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية. ويحمل استكمال الموسم أهمية كبيرة، حتى في حالة إقامة المباريات بدون جمهور، وذلك من أجل الحصول على عائدات عقود البث التليفزيوني، وإلا ستعاني عدد من الأندية من أجل البقاء.

وذكرت مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية أن شبكة "سكاي" المالكة لحقوق البث يمكنها مساعدة الأندية عبر الدفع المسبق، ونقلت عن متحدث باسم المجموعة قوله إن مناقشات تجرى بشأن "حلول بناءة" مع رابطة الدوري.

وتعد شبكة "سكاي" أبرز المساهمين في عائدات الدوري الألماني، حيث تدفع متوسط 876 مليون يورو (953 مليون دولار) في العام الواحد طبقا لعقد الحقوق الإعلامية المعمول به حاليا.

وحصل ناديا فرايبورج وهوفنهايم على إذن باستئناف التدريبات في مجموعات صغيرة بعد أن منحت سلطات ولاية بادن-فورتمبيرج لاعبي كرة القدم المحترفين استثناء من القيود التي تحظر الاتصال الجسدي.

وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الثلاثاء أنه يجب مواصلة تطبيق معايير التباعد الجسدي بين اللاعبين والقيود الصارمة المتعلقة بالنظافة من أجل منع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وستقتصر كل مجموعة على خمسة لاعبين فقط، على أن تجرى التدريبات في الهواء الطلق مع مراعاة التباعد الجسدي بين اللاعبين، إلى جانب توصية اللاعبين بالجاهزية قبل الوصول إلى مقر التدريب ثم التوجه عقب التدريبات مباشرة إلى منازلهم دون التواجد في غرف تغيير الملابس بمقر التدريب.

ولم يجر السماح حتى الآن لفرق المحترفين في الرياضات الأخرى بالمنطقة نفسها باستئناف التدريبات، لكن يتوقع منحها الإذن قريبا، بينما يستمر الحظر المفروض على تدريبات فرق الهواة.

وكانت عدة فرق بالدوري الألماني (بوندسليجا) في ولايات أخرى قد استأنفت بالفعل التدريبات بشكل محدود، ومن بينها بايرن ميونخ حامل اللقب.