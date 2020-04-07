لإنقاذ الموسم الحالي.. اقتراح ببدء الدوري الجديد في يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

اقترح فيرناندو كارو، رئيس نادي باير ليفركوزن الألماني، إجراء تعديل فوري للجدول الزمني للدوري الألماني نظرا لما تسببت فيه أزمة كورونا الراهنة من تهديد لوجود العديد من أندية كرة القدم.

وفي مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية الرياضية، قال كارو/55 عاما/ إنه من أجل تفادي ضغط المواعيد والذي سينشأ في حال لم ينته الموسم الحالي قبل أكتوبر أو نوفمبر المقبلين " فإن هناك إمكانية لوضع موعد الدوريات مع السنة التقويمية، أي أن يتم السماح باللعب بدءا من يناير".

ورأى كارو المولود في برشلونة أن تغيير مواعيد بدء الدوري سيتيح الفرصة لكسب الوقت اللازم لإنهاء الموسم الراهن، مشيرا إلى سابقة "قبول التأثير الجانبي " لتغيير موعد مونديال قطر 2022 ليقام في الشتاء الأمر الذي ترتب عليه أيضا تغيير مواعيد الدوري في ذلك العام.

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ويمثل استئناف الموسم بالنسبة للدوري الألماني أهمية نظرا لأنه يرتبط بأموال الرعاة والتلفزيون، إذ أن من الممكن أن يفقد الدوري الألماني نحو 750 مليون يورو في حال عدم إكمال الموسم.

وحسب تقارير لصحف مجموعة (فونكه) الإعلامية، فإن رابطة الدوري الألماني تتفاوض مع محطة سكاي صاحبة حق البث التلفزيوني للحصول على دفعة مقدمة من قيمة حقوق البث التلفزيوني.

وذكرت مجلة "كيكر" الألمانية الرياضية أن شبح الإفلاس يهدد 13 من 36 ناديا محترفا في ألمانيا، وقال كارو إنه بدون الأموال التي يدفعها التلفزيون " سيكون الإفلاس الاقتصادي لبعض الأندية حقيقة بحكم الأمر الواقع".