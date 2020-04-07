مصدر لمصراوي: الأهلي يقترب من توقيع عقود الاستاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

توصلت إدارة الأهلي لاتفاق بشأن الاستاد الجديد الخاص بالنادي، واقترب مسئولوه من التوقيع على العقود.

وعلم الخليج 365، أن إدارة الأهلي أنهت اتفاقها بشأن عقود الاستاد الجديد الخاص بالنادي، ويتبقى فقط تحديد موعد لتوقيع العقود.

وكان الأهلي قد أعلن في يناير الماضي، أن الإدارة القانونية وإدارة العقود انتهتا مؤخرًا من إعداد العقود النهائية، الخاصة بمشروعات الوحدة الاقتصادية للنادي مع شركة "استادات القابضة" والتي من بينها (ستاد الأهلي).

وكان الأهلي قد حصل على حقوق انتفاع استاد السلام ليصبح "استاد الأهلي" بجانب الحثول على عائد مالي لا يقل عن 55 مليون جنيه سنويًا، شاملة حق الانتفاع بضم صالة مغطاة ومجمع حمامات السباحة لمقر النادي بالجزيرة وإنشاء أول فرع للنادي بالأقصر.