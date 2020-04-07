3 مقترحات جديدة لاستئناف الدوري الإسباني بعد أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشف خافير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن مواعيد جديدة محتملة لاستئناف بطولة الليجا التي تم إيقافها مؤخرًا بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).

ولم يلعب أي فريق إسباني مباراة رسمية منذ الحادي عشر من مارس الماضي، وتحديدا عقب مباراة أتليتكو مدريد ضد ليفربول في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

وخلال تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (bbc) قال تيباس: "هناك 3 مواعيد مقترحة يُجرى مناقشتها حاليًا مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وأضاف: "من بين السيناريوهات المقترحة التي ناقشناها مع يويفا للعودة إلى المنافسة، فإن المواعيد الأكثر احتمالًا هي 28 مايو أو 6 يونيو أو 28 يونيو".

Advertisements

وتابع: "لا يمكننا تحديد موعد دقيق، القرار في يد السلطات الإسبانية".

وأردف تيباس: "إذا نظرنا في التأثيرات الاقتصادية على الأندية، فإن الإيرادات التي ستخسرها إذا لم نعد للعب مرة أخرى هي مليار يورو، وإذا عدنا للعب بدون جماهير فإن الخسارة ستكون 300 مليون يورو".

وأتم: "حتى لو عدنا للعب في وجود الجماهير، فإن الضرر الذي سببه هذا الموقف بالفعل سيكون 150 مليون يورو".

جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.