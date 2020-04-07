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3 مقترحات جديدة لاستئناف الدوري الإسباني بعد أزمة كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشف خافير تيباس رئيس رابطة لكرة القدم عن مواعيد جديدة محتملة لاستئناف بطولة الليجا التي تم إيقافها مؤخرًا بسبب تفشي فيروس (كوفيد 19).

ولم يلعب أي فريق إسباني مباراة رسمية منذ الحادي عشر من مارس الماضي، وتحديدا عقب مباراة أتليتكو مدريد ضد في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

وخلال تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (bbc) قال تيباس: "هناك 3 مواعيد مقترحة يُجرى مناقشتها حاليًا مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وأضاف: "من بين السيناريوهات المقترحة التي ناقشناها مع يويفا للعودة إلى المنافسة، فإن المواعيد الأكثر احتمالًا هي 28 مايو أو 6 يونيو أو 28 يونيو".

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وتابع: "لا يمكننا تحديد موعد دقيق، القرار في يد السلطات الإسبانية".

وأردف تيباس: "إذا نظرنا في التأثيرات الاقتصادية على الأندية، فإن الإيرادات التي ستخسرها إذا لم نعد للعب مرة أخرى هي مليار يورو، وإذا عدنا للعب بدون جماهير فإن الخسارة ستكون 300 مليون يورو".

وأتم: "حتى لو عدنا للعب في وجود الجماهير، فإن الضرر الذي سببه هذا الموقف بالفعل سيكون 150 مليون يورو".

جدير بالذكر أن يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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