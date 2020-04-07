عبدالرحمن مجدي يعلن عن تجديد عقده مع الإسماعيلي

أعلن عبدالرحمن مجدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن تجدد عقده مع القلعة الصفراء لمدة خمس مواسم .

وأكد مجدي في تصريحات تلفزيونية إنه فضل الاستمرار مع الإسماعيلي رغم العروض العديدة التى تلقاها في

الفترة الأخيرة .

أضاف مجدي قائلاً أنه تلقى عروض محلية عقب التتويج مع المنتخب الأولمبي ببطولة أمم إفريقيا، مؤكدًا أنه لم يرحل إلا بعرض مناسب للدراويش مشيرًا أنه

هو من صنع أسمة .

وواصل عبدالرحمن مجدي قائلًا أنه جدد عقدة مع الإسماعيلي على بياض لمدة خمسة مواسم دون تفكير، مشيرًا أنه لم يرحل عن صفوف الفريق إلا بموافقتهم .

وأختتم مجدي قائلًا أنه متأكد أن النادي اذا تلقى عروض لصالحة فإنه سيتخذ القرار المناسب لمصلحته .