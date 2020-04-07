عبدالرحمن مجدي يعلن عن تجديد عقده مع الإسماعيلي

أعلن عبدالرحمن مجدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن تجدد عقده مع القلعة الصفراء لمدة خمس مواسم .
وأكد مجدي في تصريحات تلفزيونية إنه فضل الاستمرار مع الإسماعيلي رغم العروض العديدة التى تلقاها فيالفترة الأخيرة .
أضاف مجدي قائلاً أنه تلقى عروض محلية عقب التتويج مع المنتخب الأولمبي ببطولة أمم إفريقيا، مؤكدًا أنه لم يرحل إلا بعرض مناسب للدراويش مشيرًا أنههو من صنع أسمة .
وواصل عبدالرحمن مجدي قائلًا أنه جدد عقدة مع الإسماعيلي على بياض لمدة خمسة مواسم دون تفكير، مشيرًا أنه لم يرحل عن صفوف الفريق إلا بموافقتهم .
وأختتم مجدي قائلًا أنه متأكد أن النادي اذا تلقى عروض لصالحة فإنه سيتخذ القرار المناسب لمصلحته .
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