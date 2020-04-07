اقامة بطولة مدريد للتنس الأرضي "أون لاين" لمواجهة فيروس كورونا

اعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للتنس الارضي ورابطة اللاعبات المحترفات اليوم الثلاثاء عن اقامة بطولة إلكترونية في الفترة 27 لـ 30 أبريل بمشاركة أكبر نجوم التنس في العالم عن طريق اللعب من منازلهم.
وتقام البطولة بمشاركة اللاعبين المحترفين بنفس نظام بطولة مدريد ولكن منالمنزل من خلال استخدام اللاعبين لأجهزة تحكم الكترونية بدلا من المضارب .
وجاء قرار اللجنة المنظمة للبطولة من اجل القيام بالدور المجتمعي للرياضة في الفترة الصعبة التي يمر بها الجميع من خلال تبرعالفائز بالبطولة بجزء من قيمة الجائزة المالية .
تقام البطولة بمشاركة 16 لاعب و16 لاعبة وبيبلغ مجموع جوائزها 150 ألف يورو ، وسيحدد الفائز بالبطولة النسبة التي سيتبرع بها في نفس الوقت ستتبرع اللجنة المنظمة بـ 50 الف يورو لمواجهة فيروس كورونا وسيتم جمع التبرعات من المباريات التي سيشارك بها نجوم كبار في اللعبة .
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