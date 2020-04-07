يورجن كلوب : ساديو ماني لاعب استثنائي ويمتلك إمكانات كبيرة

أشاد يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، بساديو ماني، نجم الفريق، وذلك خلال فيلم وثائقي عن حياة النجم السنغالي.
نشرت صحيفة ميرور الإنجليزية الفيلم الوثائي الذي أنتجته شركة راكوتن اليابانية، الذي يسرد حياة ساديو ماني مع كرة القدم، بدءًا من السنغال، ومرورًا باحترافه في القارة الأوروبية.
أكد يورجن كلوب أن ساديو ماني لاعبًا استثنائيًا، نظرًا لإمكاناته الكبيرة التي يعمل على تطويرها بشكل دائم.
وأضاف المدرب الألماني "ساديو ماني يمتلك سرعة كبيرة، كما أنه يلعب بكلتا قدميه، وهذا ما يجعله لاعبًا ذا إمكانات هائلة".
وأستدرك قائلًا "أعتقد أن كلالمقومات التي يمتلكها ساديو ماني جعلته لاعبًا في ليفربول، ويستحق الثناء على ما يقدمه".
فيما علق الفرعون المصري محمد صلاح، أثناء ظهوره في الفيلم الوثائقي، عن زميله ساديو ماني قائلًا "ساديو ماني لاعب محترف، ويعلم طموحاته جيدًا في مسيرته مع كرة لقدم".
وأضاف نجم المنتخب المصري "ماني يبذل قصارى جهده في التدريبات والمباريات كي يصل إلى أهدافه في النهاية".
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