هاني أبوريدة: مصر قدمت جهدًا في أزمة كورونا يحسدنا العالم عليه

أكد المهندس هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، أن الدولة المصرية قدمت نموذجًا رائعًا للعالم في مواجهة الجائحة العالمية لفيروس كورونا المستجد.

قال أبو ريدة في تصريحات تلفزيونية: "مصر لم تكن رد فعل في التعامل مع الأزمة، ولكن الحكومة في الفترة الحالية تقدم كل ما هو من شأنه التغلب على المشكلة بشكل استباقي،

ولا بد من توجيه الشكر إلى السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء والوزارات كافة، بسبب القرارات المدروسة والواعية التي يتخذونها للحفاظ على حياة المصريين".

وأشار إلى أن مصر كيان كبير وهي أم الدنيا، قائلًا: "أتحدث مع زملائي في الاتحاد الدولي من دول العالم كافة، ويبدون

إعجابًا شديدًا بما تقوم به مصر لمواجهة الأزمة بشكل تفوق على حكومات دول متقدمة في بلدانهم والعالم أجمع، جمعتني مكالمة هاتفية مع رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم، منذ يومين للاطمئنان عليه، وأشار إلى إنبهاره بعدم ظهور حالات كثيرة في ظل تعداد سكاننا الكبير، فهذا أمر جيد للغاية، نجاح في مواجهة الفيروس".

وأردف قائلًا: "الكل يعمل في الاتحاد الأفريقي أو الدولي من خلال الإيميل، وكذلك الفيديو كونفرانس، وأشعر بالفخر بينهم جميعًا لكوني أحمل الجنسية المصرية".