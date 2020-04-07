محمد صلاح متحدثًا عن ماني: لاعب محترف ويعرف أهدافه جيدًا

أشاد محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بزميله ساديو ماني، وذلك خلال فيلم وثائقي عن حياة النجم السنغالي.
نشرت صحيفة ميرور الإنجليزية الفيلم الوثائي الذي أنتجته شركة راكوتن اليابانية، الذي يسرد حياة ساديو ماني مع كرة القدم، بدءًا منالسنغال ومرورًا بالقارة الأوروبية.
علق الفرعون المصري محمد صلاح أثناء ظهوره في الفيلم الوثائقي، عن زميله ساديو ماني قائلًا "ساديو ماني لاعب محترف، ويعلم طموحاته جيدًا في مسيرته مع كرةالقدم".
وأضاف نجم المنتخب المصري "ماني يبذل قصارى جهده في التدريبات والمباريات كي يصل إلى أهدافه في النهاية".
ويقود الثنائي صلاح وماني أحلام جماهير الريدز في الفترة الماضية، إذ قادا ليفربول إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، وعلى بعد خطوات من التتويج بالدوري الإنجليزي في حال استئنافه مرة أخرى.
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