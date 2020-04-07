الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يرصد 3 مليون يورو مساعدات مالية للأندية

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إنه سيمنح مساعدة مالية بقيمة 3 مليون يورو ل 140 ناديا في الدرجات الثالثة والرابعة من الدوري ، والدرجة الأولى والثانية من دوري السيدات تهدف إلى مساعدتهم على تجاوز أزمة فيروس ، والدرجة الأولى والثانية من دوري السيدات تهدف إلى مساعدتهم على تجاوز أزمة فيروس كورونا كما قرر الاتحاد البرازيلي اعفاء كل الأندية من رسوم الانتقالات وقيد اللاعبين. وكانت البرازيل قد سجلت حتى مساء امس 12056 إصابة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى 553 حالة وفاة.

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