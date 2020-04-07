اتحاد الكرة يعلن قراراته في أزمة نور الدين وجريشة اليوم

يعلن مسئولو اتحاد الكرة، قراراتهم اليوم بشأن أزمة الحكمين الدوليين إبراهيم نور الدين وجهاد جريشة، كانت اللجنة قررت التحقيق مع الثنائي بعد الأزمة التي نشبت بينهما أخيراً.

كان جهاد جريشة اتهم اتحاد الكرة بمجاملة إبراهيم نور الدين بعد وضعه على رأس الترتيب في القائمة الدولية، وتعديل ترتيبه هو ليصبح ثالثًا، بينما اتهم نور الدين جهاد جريشة

بأنه وراء تسريب حديثه على جروب واتساب مع الحكام بشأن إعادة جمال الغندور لرئاسة اللجنة من جديد، ويسعى مسئولو لجنة الحكام للصلح بين الطرفين وإنهاء الخلاف بينهما، خصوصًا أنهما من الحكام الكبار في مصر والقارة الأفريقية.