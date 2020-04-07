محمد النني يضع شرطًا لموافقته على تخفيض راتبه مع بشكتاش

أبلغ محمد النني لاعب المنتخب المصري، إدارة ناديه بشكتاش التركي عن شرطه لتجديد تعاقده مع الفريق في الفترة المقبلة. وأفادت تقارير صحفية تركية أن النني طلب من مسؤولي النادي التركي الحصول على مستحقاته المتأخرة من أجل الاستمرار بصفوف الفريق. على مستحقاته المتأخرة من أجل الاستمرار بصفوف الفريق. وكان نادي بشكتاش طالب لاعبيه بالموافقة على تخفيض الأجور بعد توقف الأنشطة الرياضية جراء تفشي فيروس المنتشر عالميًا، ليبلغ النني الإدارة التركية بموافقته مشترطًا الحصول على مستحقاته المتأخرة والبالغة 4 أشهر. كورونا المنتشر عالميًا، ليبلغ النني الإدارة التركية بموافقته مشترطًا الحصول على مستحقاته المتأخرة والبالغة 4 أشهر. يذكر أن محمد النني يلعب في صفوف بشكتاش معارًا لمدة عام من أرسنال الإنجليزي، ويسعى النادي التركي لتمديد إعارة اللاعب بعد ظهور الأخير بمستوى جيد.

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