انتهاء جلسة التحقيق مع إبراهيم نور الدين في اتحاد الكرة

انتهت منذ قليل جلسة التحقيق في اتحاد الكرة مع الحكم الدولي إبراهيم نور الدين بعدما اتهمه زميله جهاد جريشة بتسريب محادثاته مع الحكام عبر واتساب لإعادة جمال الغندور لرئاسة لجنة الحكام. جمال الغندور لرئاسة لجنة الحكام. وغادر نور الدين مقر اتحاد الكرة بعد انتهاء جلسة التحقيق، حيث قدم لمسؤولي الجبلاية الأدلة التي تثبت صحة موقفه كما رد على شكوى جريشة ضده بعدما اتهم الاخير اتحاد الكرة بمجاملة نور الدين، بعد وضعه رقم ١ في القائمة الدولية، مع إعادة جريشة الترتيب الثالث بعدما كان في الصدارة. التي تثبت صحة موقفه كما رد على شكوى جريشة ضده بعدما اتهم الاخير اتحاد الكرة بمجاملة نور الدين، بعد وضعه رقم ١ في القائمة الدولية، مع إعادة جريشة الترتيب الثالث بعدما كان في الصدارة.

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