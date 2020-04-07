مدرب الهلال السعودي يوجه رسالة إلى نجم رومانيا السابق

أشاد رزافان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي، بتولي أدريان موتوالقيادة الفنية لمنتخب رومانيا تحت 21 عامًا.
وقال لوشيسكو في تصريحات صحفية، أن موتو كان لاعبًا استثنائيًا ويستحق الحصول علىهذه الفرصة التدريبية الكبيرة.
وأكمل مدرب الهلال السعودي، " موتو ارتكب العديد من الأخطاء أثناء مسيرته الاحترافية مع كرة القدم، لكن هذه فرصتهلإثبات نفسه من جديد".
يذكر أن أدريان موتو ارتكب العديد من الازمات خلال مسيرته مع كرة القدم، لعل أبرزها حينما حكمت المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان بغرامة مالية على اللاعب قيمتها 17 مليون يورو لصالح تشيلسي بعد ثبوت تعاطيه الكوكايين.
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