“الفيفا” يُعدل موعد انتهاء عقود اللاعبين من أجل إنقاذ الأندية من وضعهم الحالي، حيث لن يرحل أي نجم ينتهي عقده عن ناديه بحلول شهر يونيو.

وكشف برنامج إذاعي إسباني يدعى “El Larguero” عن محتويات وثيقة أرسلها الاتحاد الدولي، إلى اتحادات كرة القدم حول العالم، تتحدث عن بعض التعديلات في نظام سوق الانتقالات، بعدما توصلت مجموعة عمل الفيفا، إلى عدد من الاستنتاجات حول التمديدات المحتملة لعقد لاعبي كرة القدم، في ضوء وباء فيروس “كورونا”.

وسيتم السماح للأندية بالإبقاء على اللاعبين بعد شهر يونيو، حيث توقفت كرة القدم منذ بداية الشهر الماضي، واستنزف الكثير من الوقت في الموسم الجاري، وهو ما سيتم تعويضه فيما بعد.

وينتهي عقود العديد من نجوم كرة القدم العالمية هذا الموسم، وبالفعل هناك اتفاقات بين هؤلاء اللاعبون وأندية أخرى على مستوى العالم، ولكن تلك الاتفاقات لن تكون سارية في شهر يونيو.

الفيفا يُعدل موعد انتهاء عقود اللاعبين

النقطة الرئيسية الأولى الموضحة في الوثيقة هي أن عقود اللاعبين سيتم تمديدها تلقائيًا إلى ما بعد 30 يونيو وستنتهي في نهاية الموسم، ولا يوجد تاريخ محدد لانتهاء العقود.

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وإذا قام لاعب بالتوقيع مع ناد آخر بعد 30 يونيو، فلن يسري هذا الأمر حتى نهاية الموسم، عندما يكون هناك نزاع بين الأندية على لاعب، فإن العقد الذي كان لدى اللاعب ساري المفعول على النادي الجديد الذي وقع معه، لحين تحديد تاريخ انتهاء الموسم.

وتبحث العديد من الدوريات المحلية تمديد مواسمها في الصيف، لتعويض الوقت الضائع بسبب “كوفيد-19″، ومع ذلك تنتهي عقود العديد من اللاعبين في 30 يونيو، مما يسمح للاعبين بالمغادرة مجانًا، لذلك حرص الفيفا على تمديد العقود للسماح باستمرار المسابقات.

فترة الانتقالات 16 أسبوعاً

وكانت النقطة الرئيسية الثانية في الوثيقة، لكل اتحاد الحرية في وضع التواريخ التي يختارونها لسوق الانتقالات المحلي، شريطة ألا يتجاوز 16 أسبوعًا كحد أقصى.

مع مراعاة أن تكون فترات الانتقالات والنوافذ في أغسطس وسبتمبر صيفًا، وديسمبر ويناير أو يناير وفبراير في الشتاء، وهي الفترة التي اعتادت فيها الأندية على إجراء الصفقات.