مازال “رادميل فالكاو” يواصل جذب انتباه العديد من الأندية، فعلى الرغم من عدم مرور عام على انتقاله إلى “جالطة سراي“، الا ان “الهلال” السعودي أبدى رغبته العارمة في التعاقد مع المهاجم الكولومبي في الميركاتو الصيفي المُقبل.

ووفقًا لصحيفة “Asistanaliz” التركية، ان البند الرئيسي في جدول أعمال فريق جالطة سراي في الوقت الحالي، وبعد توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا، هو تخفيض رواتب اللاعبين وعلى رأسهم “رادميل فالكاو”.

وفي ظل انتشار هذه الأنباء، ذكرت صحيفة “الوطن” السعودية، أن المهاجم الدولي الكولومبي، أبدى موافقته المبدئية على الإنضمام إلى الهلال في فترة الإنتقالات الصيفية المُقبلة.

وذكرت الصحيفة ان فالكاو، طلب من إدارة فريق الهلال تقديم عرض مالي كبير من أجل أن يوافق ناديه “جالطة سراي” التركى على رحيله.

وأشارت، إلى أن مسؤولى فريق الهلال، يرغبون فى حسم صفقة المهاجم الكولومبى مبكرًا، تحسبًا لرحيل “بافيتيمبي جوميز” او “سيباستيان جيوفينكو”.

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فالكاو يوضح حقيقة انتقاله للهلال السعودي

وأكد “رادميل فالكاو” في تصريحاته لصحيفة “Daily Sabah” التركية والتي نقلتها صحيفة “AS” الإسبانية، أنه يشعر بالسعادة مع “جالطة سراي” ولا ينوي الرحيل إلى الهلال او اي فريق آخر، كما تردد في وسائل الإعلام.

وأضاف: “لدي عقد لمدة عامين ونصف مع جالطة سراي وليس لدي أي نية لمغادرة النادي، لماذا يجب أن أغادر وأنا أشعر بالسعادة هنا”.

وكشفت صحيفة “AS”، ان العرض الذي تقدم به فريق الهلال للمهاجم البالغ من العمر 34 عامًا، تضمن راتب 10 ملايين يورو في الموسم الواحد.

يذكر ان فالكاو انضم إلى “جالطة سراي” قادمًا من صفوف “موناكو” الفرنسي في الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة انتقال مجانية، وبعقد يمتد حتى عام 2022.