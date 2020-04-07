وكيل جيوفينكو: الأموال أبقت اللاعب في الهلال..وهذا الاقتراح مرفوض!

كشف وكيل اللاعبين الإيطالي “أندريا داميكو” أن الأموال أبقت جيوفينكو في الهلال السعودي عقب انتهاء كأس العالم للأندية 2019، مشيرًا إلى أن أحد أندية الدوري الإيطالي حاول ضم موكله خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

وأفصح “أندريا داميكو” عن هوية النادي الذي أراد التوقيع مع جيوفينكو، قائلاً أن إدارة نادي ساسولو، تواصلت معه بالفعل لضم جيوفينكو من الهلال السعودي خلال سوق الانتقالات الشتوية، كما تردد في وسائل الإعلام الإيطالية، إلا أن الجوانب الاقتصادية تسببت في تعثر الصفقة ومواصلة اللاعب مع الهلال حتى الآن.

وأشار وكيل جيوفينكو في الوقت ذاته إلى أن إدارة نادي بارما الإيطالي أبدت اهتمامها بشراء اللاعب الأسبق لنادي يوفنتوس من إدارة الهلال في ميركاتو يناير، لكن الاهتمام لم يتحول إلى عرض رسمي.

قال وكيل جيوفينكو لموقع TMW من خلال بث مباشر على موقع “إنستجرام” لتبادل الصور والفيديوهات “سيباستيان جيوفينكو والرحيل عن الهلال؟ صحيح كان هناك طلب من ساسولو في ميركاتو يناير الماضي، لكن الظروف الاقتصادية وقفت عائقًا أمام إتمام الصفقة، كذلك بارما أبدى اهتمامًا بجيوفينكو، لكن بدون تقديم عروض رسمية”.

وحول رؤيته للموعد الذي يمكن أن تعود فيه كرة القدم إلى إيطاليا، أجاب داميكو “سنرى في المستقبل ما سيكون عليه الدوري الإيطالي، من الصعب وضع الخطط اليوم في ظل أزمة كورونا“.

وتعاني دول العالم في الفترة الحالية من أزمة كبيرة؛ بعد تفشي وباء كورونا المستجد “كوفيد 19″، وتُعتبر إيطاليا من أكثر دول العالم التي اجتاحها الفيروس، حيث سجلت عدد الإصابات، حتى أمس السبت، 124362 حالة، وعدد الوفيات 14681 حالة وفاة.

اقتراح مرفوض

وتبحث الأندية الرياضية عن حلول اقتصادية في ظل توقف النشاط الكروي؛ بسبب التزامها بسداد الرواتب للاعبين والأجهزة الفنية، وكذلك ضبابية المشهد بشأن موعد انتهاء الموسم الرياضي، ووجود لاعبين تنتهي عقودهم في يونيو المقبل.

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وحول اقتراح البعض في إيطاليا بفتح سوق الانتقالات على مدار العام، أجاب وكيل محترف الهلال “نحن الإيطاليون لدينا خيال للخروج من بعض المواقف، سيساعدنا ذلك مرة أخرى على الخروج من الأزمة الحالية. السوق مفتوح على مدار السنة؟ لا أوافق. سيكون له نتائج عكسية للجميع”.

من هو أندريا داميكو؟

هو من مواليد 1964، وهو وكيل رياضي منذ 30 عامًا، يعمل مع العديد من اللاعبين أبرزهم قائد جنوة دومينيكو كريسيتو، ولاعب يوفنتوس السابق والهلال الحالي سيباستيان جيوفينكو، وفي السنوات الأخيرة، عمل داميكو أيضًا كمستشار لبعض الأندية في الولايات المتحدة.

ويعمل وكيل أعمال جيوفينكو مع شركة GSE لتسويق اللاعبين، وتضم نفس الشركة لاعب وسط ميلان “فرانك كيسييه” وثنائي نادي ساسولو “مانويل لوكاتيلي ودومينيكو بيراردي”، والجناح الدولي التونسي “وهبي الخزري” والهداف النرويجي البارع “إيرلينج هالاند”، بالإضافة إلى صانع الألعاب المغربي المنتقل من أياكس إلى تشيلسي “حكيم زياش”،

مسيرة جيدة مع الهلال

جيوفينكو صاحب الـ33 عامًا كان قد انضم إلى الزعيم السعودي قادمًا من فريق تورنتو في 31 يناير 2019، وقد حقق مع الهلال بطولة دوري أبطال آسيا العام الماضي، وشارك لاعب يوفنتوس السابق في كأس العالم للأندية الماضية بقطر، واحتل مع فريقه المركز الرابع.

ولعب المُلقب بـ”النملة الذرية” مع الفريق الأزرق حتى الآن 50 مباراة، وسجل 12 هدف وصنع 14 هدف، وهو من اللاعبين الموهوبين في تنفيذ الركلات الثابتة.