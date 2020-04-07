حفاظًا على التباعد الاجتماعي .. مولر ينشر صورة طريفة لتوقيع عقده الجديد مع البايرن عن بُعد

حفاظًا على التباعد الاجتماعي .. مولر ينشر صورة طريفة لتوقيع عقده الجديد مع بايرن ميونخ عن بُعد، مما سبب موجه من السخرية على كافة مواقع التواصل الاجتماعي.

ووقع “توماس مولر” عقدًا جديدًا مدته ثلاث سنوات في بايرن ميونخ، لإنهاء الحديث عن الانتقال خارج الأليانز آرينا، وسط اهتمام فرق الدوري الإنجليزي بضم نجم المانشافت.

وتواجد مولر في صفوف عملاق البوندسليجا منذ عام 2008، ووضع قلمًا على ورقة في صفقة جديدة حتى يونيو 2023، بعد أشهر من المفاوضات، عرفت نهاية سعيدة.

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وكانت صور توقيع العقد الجديد “طريفة” إلى أبعد حد، حيث وقع صاحب الـ30 عامًا على العقد في حضور ثنائي إداري هو “أوليفر كان” و”حسن صالح حميديتش”، ولكن الثلاثي حافظ على التباعد الاجتماعي، وظهر كل شخص بعيدًا عن الآخر بمسافة مترين.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونخ صور توقيع العقد، وكتب أنه لا بد علينا في هذا الوقت الحفاظ على التباعد الاجتماعي، ولكن الأهم كان الإبقاء على نجمنا “توماس مولر” حتى عام 2023.

يذكر أن بايرن ميونخ كان من ضمن أندية البوندسليجا التي أعادت لاعبيها إلى التدريبات الجماعية من جديد، استعدادًا لاتخاذ الاتحاد الألماني لقرار بإعادة عجلة الموسم للدوران مرة اخرى خلال شهر مايو المقبل.