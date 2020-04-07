فتاة ليل تفضح اللاعب كايل ووكر بعد حفلة ماجنة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتهك اللاعب الإنجليزي الدولي كايل ووكر، مدافع فريق مانشستر سيتي، قواعد العزل الصحي مع انتشار فيروس كورونا المستجد، بدعوة فتاتي ليل لقضاء الليلة معه في المنزل.

صحيفة “ذا صن” البريطانية ذكرت أن ووكر وأحد أصدقائه، استدعيا فتاتي ليل، لقضاء الليلة معهما في شقته الفاخرة، واستمرت السهرة لأكثر من 3 ساعات، قبل أن تغادر الفتاتان المنزل في ساعة مبكرة من صباح اليوم التالي.

لويز ماكنمارا البالغة من العمر 21 عاما قامت بفضح نجم مانشستر وصديقه وكشف حقيقة ما جرى.

وبحسب الصحيفة فقد أكدت ماكنمارا أن وكيلها، المسئول عن تنظيم المواعيد الخاصة بها، طالبها بالاستعداد لهذا الحفل رفقة لاعب كرة قدم شهير وصديقه، ولم تكن تعلم بعد بهوية اللاعب البالغ 29 عاما.

Advertisements

ووفقا للصحيفة فإن الفتاتين حصلتا على 2200 جنيه إسترليني أي ما يعادل 2700 دولار مقابل قضاء السهرة مع كايل ووكر وصديقه.

ووكر كان قد ظهر قبل يوم واحد في فيديو طالب فيه الجميع بالالتزام بالبقاء في منازلهم، للحد من تفشي وباء كوفيد-19.

الفتاة التي قررت فضح المدافع الإنجليزي قالت: ما فعله كايل ووكر أمر غريب للغاية، إنه يدعونا لقضاء حفل في منزله، وفي اليوم السابق يطالب الجميع بالبقاء في منازلهم من أجل سلامتهم في ظل انتشار فيروس كورونا، إنه منافق ويهدد سلامة الناس بتصرفاته.

ووكر اعتذر عن الواقعة، وقال: أتفهم أن موقفي كلاعب كرة قدم محترف يفرض عليّ أن أكون قدوة للكثيرين، أريد الاعتذار لأسرتي وأصدقائي ونادي مانشستر سيتي والجماهير على ما جرى.

إدارة مانشستر سيتي أبدت استياءها الشديد تجاه تصرفات ووكر، وأكدت في بيان أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق اللاعب في الأيام القليلة المقبلة.