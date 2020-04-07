الامارات | مدرب الفجيرة فيفياني يشكر الإمارات لدعمها إيطاليا

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الفجيرة فيفياني يشكر الإمارات لدعمها إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ثمن مدرب فريق الفجيرة لكرة القدم، الإيطالي فابيو فيفياني، الدعم الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة إلى بلده إيطاليا في محنتها الحالية ضد وباء فيروس كورونا، مؤكداً لـ"الإمارات اليوم" أن هذا العمل الانساني الكبير سيبقى عالقاً في الذاكرة، قائلاً إن المبادرات الإنسانية ليست بغريبة على الإمارات.

يذكر أن الإمارات أرسلت طائرة مساعدات تحمل نحو 10 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى إيطاليا، يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي، لدعمها في مواجهة فيروس كورونا، والتي تأتي في إطار تعاون الإمارات مع الدول التي تشهد تفشي الفيروس، ومن أجل تعزيز الجهود العالمية للحد من انتشاره.

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وقال فيفياني أيضاً في فيديو مصور بثه على وسائل التواصل الاجتماعي: “أريد أن أقول شكراً لكل شيوخ الإمارات والحكومة الإماراتية وشعبها الكريم، تزامناً مع ارسال مساعدة كبيرة للشعب الإيطالي، وهي ليست مفاجئة بالنسبة لي، لأني أعرف الإمارات، وأعرف شعبها لما يملكونه من طيبة قلب رائعة، وقد ساهموا بدعم الكثير من الشعوب على مستوى العالم، وهو ما يؤكد طيبتهم التي أعرفها، وبهذه المناسبة تقبلوا مني الشكر الجزيل، نيابة عن الشعب الإيطالي، لهذه المساهمة الكبيرة”.