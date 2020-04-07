الامارات | إصابة لاعب كرة قدم سوري بفيروس "كورونا" في ألمانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة لاعب كرة قدم سوري بفيروس "كورونا" في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الموقع الإخباري السوري "الخبر"، عن إصابة لاعب نادي الكرامة سابقاً، ناصر السباعي، المقيم حالياً في ألمانيا، بفيروس "كورونا". وأوضح الموقع أن السباعي البالغ من العمر (35 عاماً)، ظهر في بث مباشر عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مؤكداً فيه أنه بصحة جيدة الآن، وأنه تجاوز المرحلة الصعبة التي عادة ما ترافق الأيام الأولى من المرض.
واستهل السباعي مسيرته مع الكرامة الحمصي قبل الاحتراف خارجياً، واللعب لأندية عربية وآسيوية عدة، منها طرابلس اللبناني، ثم اللعب في دوريات إندونيسيا والبحرين والهند.
يذكر أن ناصر السباعي هو ثاني لاعبي الكرة السورية الذين طالهم "فيروس كورونا"، بعد أن سجلت الأيام الماضية إعلان وفاة الحارس السابق لنادي الجهاد القامشلي والمنتخب السوري في ثمانينات القرن الماضي، جوزيف شمعون عن (64 عاماً)، بعد إصابته بالفيروس.
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