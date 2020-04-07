شكرا لقرائتكم خبر عن فشل التوصل لاتفاق حول تخفيض رواتب اللاعبين في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن مسؤولي الدوري الإسباني «الليجا» فشلوا في التوصل لاتفاق مع رابطة اللاعبين الإسبان، بشأن تخفيض الرواتب، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وتتجه كبار الأندية الأوروبية نحو خطة تخفيض رواتب اللاعبين، في محاولة لتقليل الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها الأندية، نتيجة توقف النشاط الرياضي، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة إنه تم عقد اجتماع خامس بين مسؤولي الليجا ورابطة اللاعبين الإسبان، بشأن مناقشة فكرة تخفيض رواتب اللاعبين، ولكن لم يتوصل الطرفان لاتفاق، بسبب اختلاف مقترحاتهما.

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وأوضحت الصحيفة أن رابطة اللاعبين أبدت موافقتها على تخفيض 20% من الرواتب، في حين طالب مسؤولو الليجا بتخفيض يتراوح بين 46 و49% من رواتب اللاعبين.

وأكدت «ماركا» أنه تم اقتراح حل آخر لإرضاء جميع الأطراف، وهو أن يتفاوض اللاعبون بشكل فردي مع أنديتهم حول تخفيض أجورهم.

يأتي ذلك رغم تنفيذ قرار تخفيض رواتب اللاعبين بالفعل من قِبل بعض الأندية الإسبانية، على رأسها نادي برشلونة، الذي خفّض الرواتب بنسبة تصل إلى 70%.

وتعاني إسبانيا من جائحة فيروس كورونا، وتُعد ثاني الدول الأكثر تضررًا من حيث عدد الإصابات، حيث سجلت إصابة أكثر من 140 ألف شخص، ووفاة أكثر من 13 ألف حالة حتى الآن.

ويشهد العالم في الوقت الحالي حالة من الذعر؛ بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد «COVID-19»، الذي أصبح وباءً عالميًا، متسببًا في وفاة أكثر من 75 ألف حالة، وإصابة أكثر من مليون و358 ألف شخص حتى الآن، وفقًا لآخر إحصائية أصدرتها منظمة الصحة العالمية.