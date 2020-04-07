شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. استبدال المضارب بأجهزة إلكترونية في بطولة مدريد للتنس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يستبدل أبرز لاعبي التنس في العالم المضارب بأجهزة تحكم إلكترونية، بعدما قرر المنظمون إلغاء بطولة مدريد المفتوحة للتنس، وإقامة مسابقة افتراضية لجمع تبرعات للمحترفين المتضررين من فيروس كورونا.
وتوقف موسم التنس في وقت مبكر من مارس، بسبب جائحة فيروس كورونا ما تسبب في معاناة اللاعبين في المستويات الأدنى بسبب عدم وجود أي دخل لهم في ظل الاعتماد التام على مكافآت البطولات.
وقرر اتحاد اللاعبين المحترفين واتحاد اللاعبات المحترفات إيقاف كل المسابقات حتى منتصف يوليو، على الأقل في ظل وجود إجراءات العزل العام في العديد من الدول وتوقف الرحلات الجوية.
وشمل الإلغاء بطولة مدريد المفتوحة التي كان من المفترض إقامتها في بداية مايو ويبلغ مجموع جوائزها 8.3 مليون دولار.
ورغم ذلك، قال اتحاد اللاعبين المحترفين إنه سيقيم بطولة إلكترونية في الفترة 27-30 أبريل «بمشاركة أكبر نجوم التنس في العالم عن طريق اللعب من منازلهم».
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