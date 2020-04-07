خسائر مالية فادحة في انتظار أندية البريميرليج حال إلغاء الموسم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن حجم الخسائر الهائل الذي تتعرض له أندية الدوري الإنجليزي حال إلغاء الموسم الكروي الجاري، بعد توقفه لعدة أسابيع متتالية إثر تفشي فيروس كورونا، وانعدام الرؤية بشأن مستقبله في الوقت الحالي.



وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن خسائر أندية الدوري الإنجليزي ستكون بناءً على فقدان العوائد المادية من حقوق بث التلفزيوني (لكل مباراة) وهو الأمر الذي يدر على فرق البريميرليج مبالغ طائلة.

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وأوضحت الصحيفة أن حجم الخسائر هو مجرد أرقام توضيحية وليست مؤكدة، مُشيرةً إلى أن الأمور قد تكون أفضل أو أسوأ من ذلك حال إلغاء موسم الدوري الإنجليزي، وذلك فقًا لموقف كل نادي في المسابقة.

وأكدت ديلي ميل في تقريرها أن مانشستر يونايتد هو أكثر الأندية تضررا من إلغاء موسم الدوري الإنجليزي إن حدث، مُشيرةً إلى أنه سيخسر ما يُقدر بحوالي 116.4 مليون جنيه استرليني.

وسيلحق مانشستر سيتي بجاره اللدود يونايتد في حجم الخسائر، حيث يأتي في المركز الثاني بإجمال خسائر يبلغ 109.3 مليون جنيه استرليني، فيما يأتي ليفربول ثالثًا بفارق 7 مليون جنيه استرليني عن الستيزنز.

أما تشيلسي فسيأتي في المرتبة الرائعة بقائمة الأكثر تأثرًا بالخسائر (91 مليون استرليني)، فيما يحل توتنهام خامسًا (83 مليون استرليني)، وأرسنال سادسًا (74.8 مليون استرليني)، فيما يعد نورويتش سيتي هو الأقل تأثرًا بواقع 19.5 مليون جنيه استرليني.