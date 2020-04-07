شكرا لقرائتكم محمد عواد يحسم موقفه فى الزمالك بالموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم محمد عواد حارس مرمى نادى الزمالك، موقفه مع القلعة البيضاء فى الموسم المقبل، بعد انتشار عدة تقارير حول مستقبل الحارس مع الفريق.

ونفى محمد عواد حارس الزمالك، تفكيره فى الرحيل عن القلعة البيضاء فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة كما تردد فى الآونة الأخيرة، مشددا على أنه مستمر مع الفريق ولا يفكر فى الرحيل، ولم يطلب مغادرة النادى فى نهاية الموسم، موضحا أنه لم يتحدث مع أى مسئول بالقلعة البيضاء فى الفترة الماضية لطلب الرحيل.

وأكد الحارس أنه لا يلتفت للشائعات التى تتردد ويخوض تدريبات منزلية فى الفترة الحالية كى يكون جاهز للمباريات فى حالة عودة النشاط.

وتعاقد الزمالك مع عواد ليعوض غياب محمود عبد الرحيم جنش حارس الفريق الذى تعرض لقطع فى وتر إكليس خلال مشاركته فى معسكر منتخب مصر الوطنى أثناء منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 ، الا انه لم ينجح فى أن يكون عنصرا مؤثرا خلال المباريات التى خاضها مع الزمالك هذا الموسم، فمنذ قدومه خاض 12 لقاء بمختلف المسابقات تلقت شباكه 10 أهداف.

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ففى كأس مصر، خاض عواد 3 مباريات أمام المقاصة والاتحاد وبيراميدز ولم يستقبل أى أهداف، ولكن سرعان ما تغيرت الأمور عندما خاض لقاء السوبر أمام الأهلى وتلقت شباكه ثلاثة أهداف فى مباراة واحدة باللقاء الذى خسره الزمالك 3-2.

وفى منافسات الدورى العام، خاض عواد 5 مباريات تلقت شباكه 4 أهداف بواقع هدف فى مباراة المقاولون وكذلك أمام نادى مصر وهدفين أمام إنبي، بينما فى دورى أبطال إفريقيا، خاض 3 مباريات تلقت شباكه 3 أهداف فى مباراة واحدة أمام مازيمبى الكونغولى، وتلك هى المرة الثانية التى يتلقى فيها عواد ثلاثية بلقاء واحد مع الزمالك بعد الخسارة أمام الأهلى فى السوبر 3-2.