شكرا لقرائتكم اتحاد المصارعة يخاطب وزارتي الرياضة والداخلية بالمغرب لعودة أبو حليمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل الاتحاد المصري للمصارعة برئاسة عصام النوار، مع نظيره المغربى للتنسيق حول كيفية عودة أبو حليمة محمد لاعب المنتخب المتواجد حاليا فى المغرب ضمن الرياضيين العالقين فى الخارج.

من جانبه، أكد عصام النوار رئيس اتحاد المصارعة أن أبو حليمة متواجد حاليا فى المغرب، وتم مخاطبة وزارتى الشباب والرياضة، والخارجية هناك، بالإضافة إلى الاتحاد المغربى للعبة، لبحث كيفية عودة اللاعب.

وأضاف النوار ان أبو حليمة كان قد غادر الى المغرب للمشاركة فى معسكر خارجى مع المنتخب المغربى ، وبدعوة من اتحاد اللعبة هناك .

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كان أبو حليمة قد تواصل مع اللجنة الاولمبية وابلغهم بياناته للعودة الى مصر، ضمن الرياضيين العالقين فى الخارج ، وأعلنت الاولمبية أسمه ضمن الرياضين المقرر عودتهم الى البلاد فى أسرع وقت .

وطالب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب من جميع الاتحادات الرياضية ضرورة مخاطبة اللجنة الأولمبية في أسرع وقت بأسماء اللاعبين المصريين المتواجدين خارج البلاد خلال الفترة الحالية.

وأخطر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية جميع الاتحادات الرياضية بضرورة اخطار اللجنة الأولمبية بأسماء اللاعبين العالقين بالخارج والدول المتواجدين بها وصور جوازات السفر وذلك في ضوء تعليق حركة الطيران بسبب تفشي مرض كورونا.

جاء طلب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية من أجل التنسيق مع الجهات المعنية ووزارة الشباب والرياضة لإعادة اللاعبين العالقين في الخارج إلى أرض الوطن في إطار حرص مسئولي الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي على أبناء مصر العالقين في الخارج حاليا وعودتهم إلى وطنهم بعد تفشي فيروس كورونا