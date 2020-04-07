شكرا لقرائتكم إبراهيم نور الدين يقدم دليل البراءة فى اتهامات جهاد جريشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادر إبراهيم نور الدين الحكم الدولي، مقر اتحاد الكرة، منذ قليل، بعد انتهاء جلسة التحقيق معه على خلفيه اتهامه من زميله جهاد جريشة بتسريب محادثاته مع الحكام عبر واتساب لإعادة جمال الغندور لرئاسة لجنة الحكام.

وقدم إبراهيم نور الدين، لمسؤولي اتحاد الكرة بعض الأدلة التي تثبت صحة موقفه، كما رد على شكوى جريشة ضده بعدما اتهم الاخير اتحاد الكرة بمجاملة نور الدين، بعد وضعه رقم 1 في القائمة الدولية، مع إعادة جريشة الترتيب الثالث بعدما كان في الصدارة.

ويعلن مسؤولو اتحاد الكرة، القرار النهائي بخصوص أزمة إبراهيم نور الدين وجهاد جريشة مساء اليوم.

وتصرف اليوم الثلاثاء لجنة الحكام الرئيسية مستحقات قضاة الملاعب في مناطق الإسكندرية ودمياط والبحيرة وكفر الشيخ، وفقًا للخطة الموضوعة بالجبلاية للانتهاء من صرف كل المستحقات خلال الفترة الحالية .

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وقام عزب حجاج أمس الإثنين صرف مبلغ مليون و597 الف جنيه إلى لجان حكام المناطق القاهرة والجيزة والدقهلية والسويس والإسماعيلية وهذه المبالغ عن مباريات الأقسام الأول والثانى والثالث.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة سر تأخر صرف كل مستحقات الحكام فى يوم واحد على كل المناطق بالجمهورية، وفقًا للقرار الذى قررته اللجنة الخماسية بالجبلاية برئاسة عمرو الجناينى بصرف 3.5 مليون جنيه، وتقوم لجنة الحكام بقيادة عزب حجاج بالصرف يوميا بالجبلاية .

ويتولى إدارة لجنة الحكام الرئيسية عزب حجاج ووجيه أحمد بعد استقالة جمال الغندور ولجنته عقب الصدام مع اللجنة الخماسية بسبب المستحقات المالية وأمور أخرى أنهت العلاقة بين الطرفين.

وأكد مصدر بالجبلاية أن مسئولى الأمور المالية فى لجنة الحكام يقومون بسحب مبالغ مالية محددة كل يوم فى حدود ضوابط البنوك والتى تضع حدًا أقصى للسحب المالى، لذا لم يتم سحب المليون و500 ألف جنيه النقدى المحدد من اللجنة الخماسية مستحقات القسمين الأول والثانى عن شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، موضحًا أن المناطق تحصل على شيكات مستحقات القسم الثالث ويتم صرفها وفقا للضوابط البنكية أيضًا كلا فى المحافظة التابعة لها حيث تم صرف 8 مناطق حتى الآن.