الامارات | دبا الحصن.. الفريق الـ 11 في دوري كرة اليد الإماراتي الموسم المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الحصن.. الفريق الـ 11 في دوري كرة اليد الإماراتي الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الأمين العام لاتحاد كرة اليد، نبيل عاشور، عن موافقة اتحاد اللعبة على انضمام فريق نادي دبا الحصن إلى دوري كرة اليد، ليكون الوافد الجديد الفريق الـ11، الذي سينافس في بطولات الموسم المقبل. وقال عاشور لـ"الإمارات اليوم": "الاهتمام والدعم الكبير من مجلس إدارة دبا الحصن، والرغبة في تأسيس فريق على صعيد كرة اليد للرجال، كانت من العوامل المشجعة على منح اتحاد اللعبة الموافقة على انضمامه إلى قائمة الأندية لهذه المرحلة العمرية، ليصبح الفريق الـ11، بعد أن اقتصرت المنافسات في نسخة 2019-2020 على 10 فرق فقط".

وأوضح: أكدت تجربة نادي مليحة، وهو فريق جديد في الموسم الحالي، أن كرة اليد تسير في الاتجاه الصحيح لاستعادة بريقها، خصوصاً أن انضمام دبا الحصن سيصل بنا إلى أكبر رقم لفرق الرجال على مدى الخمس عشرة سنة الماضية.

وأضاف: يحسب لاتحاد اللعبة الحالي الجهد الكبير على صعيد زيادة انتشار اللعبة، وسيواصل جهوده بالعودة باللعبة إلى عصرها الذهبي، خصوصاً أنه قد سبق لكرة اليد الإماراتية أن لعبت في سبعينات وثمانينات القرن الماضي بكثافة كبيرة في دوري يقام لأندية الدرجتين الأولى والثانية.

واختتم عاشور بالقول: نتطلع لنجاح فريق دبا الحصن في تجربته الجديدة، في ظل تضافر جهود الأندية والاتحاد لتقديم الأفضل للعبة، والذي سينعكس بدوره وبشكل إيجابي على المنتخبات.