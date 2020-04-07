الامارات | الدوري الإنجليزي.. 5 فرق تتعدى خسائرها 100 مليون دولار إذا أُلغي الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الإنجليزي.. 5 فرق تتعدى خسائرها 100 مليون دولار إذا أُلغي الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل الاتحادات الأوروبية محاولاتها من أجل البحث عن مخرج للموقف الصعب الذي تسبب فيه تفشي فيروس كورونا المستجد بهذا الشكل الصعب خاصة في أوروبا، وذلك لعودة البطولات أو إيجاد أي مخرج لها، ومن ضمن أكبر البطولات والأكثر مشاهدة في الوقت الحالي الدوري الإنجليزي الذي تم تأجيله للمرة الثانية.

ويظهر التحليل المالي المفصل، الذي قامت به صحيفة "سبورتس ميل"، كيف أن الأندية التي سجلت خسائر على مدى سنوات ستتلقى ضربة كبيرة إذا تم إلغاء موسم البريميرليغ الحالي، وحذرت تقارير ومواقع إحصائية أخرى من تعرض الأندية لخسائر كبيرة في حال تم إلغاء الموسم الكروي.

وبحسب جدول إجمالي الخسائر للأندية الإنجليزية إن تمّ إلغاء الموسم الكروي الحالي، فإن الأكثر خسارة هو مانشستر يونايتد بإجمالي خسائر يقدر بنحو 143 مليون دولار، يليه منافسه في المدينة نفسها مانشستر سيتي، حيث ستصل خسائره الإجمالية إلى نحو 134 مليون دولار.

أما فريق ليفربول، فحلّ ثالثاً بإجمالي خسائر تقدر بأكثر من 126 مليون دولار، أكثر من نصفها من عوائد البث التلفزيوني، ثم فريق تشلسي بخسارة تقدر بنحو 112 مليون دولار، ففريق توتنهام هوتسبر، بخسارة إجمالية تبلغ نحو 102 مليون دولار.

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وهذه الفرق الخمسة هي الوحيدة التي تتجاوز خسائرها أكثر من 100 مليون دولار، في حين بقي الفرق لا تصل خسائرها إلى هذا الرقم، ولكن يأتي في صدارتها، أو بالمركز السادس من حيث الخسائر، فريق أرسنال بخسارة تصل إلى 92 مليون دولار، يليه ليستر سيتي 68.5 مليون دولار، وبيرنلي 62 مليون دولار، وولفرهامبتون 60.5 مليون دولار، وإيفرتون 52.5 مليون دولار، وشيفيلد يونايتد 51.6 مليون دولار.

أما الفرق التالية فكانت خسائرها أقل من 50 مليون دولار، وهي نيوكاسل 49.7 مليون دولار، وست هام 46 مليون دولار، كريستال بالاس 45.7 مليون دولار، ساوثامبتون 39.6 مليون دولار، برايتون 36.6 مليون دولار، واتفورد 29.8 مليون دولار، أستون فيلا 29.8 مليون دولار، وبورنموث 27 مليون دولار.

أما أقل الخاسرين فهو فريق نوريتش حيث تقدر خسائره جراء إلغاء ما تبقى من الموسم بنحو 24 مليون دولار، مع العلم أنه بقي على نهاية موسم البريميرليغ الحالي 9 مباريات فقط.