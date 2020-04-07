الامارات | غوارديولا يوافق على اقتطاع جزء من راتبه مع مانشستر سيتي

شكرا لقرائتكم خبر عن غوارديولا يوافق على اقتطاع جزء من راتبه مع مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية اليوم، أن المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، وافق على اقتطاع جزء من راتبه الشهري البالغ 20 مليون جنيه إسترليني، من دون الإشارة إلى النسبة المتفق عليها.

وأضافت أن الأمر سيتم الإعلان عنه رسمياً فور عودة غوارديولا من إسبانيا، حيث يتواجد حالياً. يذكر أن المدرب الإسباني الشهير فجع بخبر وفاة والدته دولورس كاريو، البالغة 82 سنة، نتيجة مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت الصحيفة إن مدير الكرة والمدير التنفيذي في النادي، الإسبانيين تسيكي بغيرستان، وفيريان سوريانو، وافقا أيضاً على الاقتطاع من راتبهما، كما سيتم الاتفاق لاحقاً مع اللاعبين، وهذا حتى يتسنى للنادي دفع رواتب العاملين كاملة.