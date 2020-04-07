الامارات | نادي بايرن ميونيخ يمدد لتوماس مولر حتى 2023

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي بايرن ميونيخ يمدد لتوماس مولر حتى 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن بايرن ميونيخ الألماني اليوم تمديد عقده مهاجمه توماس مولر لعامين إضافيين حتى 2023، ليستمر مشوار ابن الثلاثين عاماً مع الفريق، الذي حل فيه عام 2000، قبل أن يبدأ مشواره الاحترافي بعدها بثمانية أعوام. وقال بايرن في بيان صحافي: يواصل بايرن وتوماس مولر شراكتهما الطويلة. بعد محادثات بناءة وإيجابية، اتفق النادي واللاعب المهاجم على تمديد عقده لمدة عامين حتى 30 يونيو 2023. جاء مولر من بافاريا العليا الى بطل الدوري الألماني من ناديه الأصلي تي إس في باهل، في سن العاشرة. شق طريقه بعدها في كافة الفرق العمرية لبايرن، وكان عنصراً دائماً في الفريق المحترف منذ .

وتوج مولر خلال هذه المسيرة الطويلة مع النادي البافاري بلقب الدوري المحلي ثماني مرات، بينها المواسم السبعة الأخيرة، كما نال لقب الكأس المحلية خمس مرات، إضافة الى تتويجه بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية عام 2013. وأعرب الرئيس التنفيذي لبايرن كارل هاينتس رومينيغه عن سعادته بأن توماس مولر قد مدد عقده لمدة عامين. وقال: أود أن أشكر توماس ومستشاره لودفيغ كوغل على ثقتهما بنا في هذه المفاوضات العادلة.