الامارات | نجم التنس الأسترالي مستعد لتوزيع الطعام على "الجائعين"

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم التنس الأسترالي مستعد لتوزيع الطعام على "الجائعين" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرض النجم الجدلي لكرة المضرب الأسترالية، نيك كيريوس، توزيع الطعام للناس غير القادرين على شرائه جراء عزلهم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في مجهود خيري جديد، بعد قيادته حملة تبرعات لمساعدة أزمة حرائق الغابات في بلاده.

وقال النجم، سليط اللسان داخل الملعب، والمعروف بتصريحاته النارية أنه سيوصل الطعام بنفسه الى عتبات المنازل، بعدما أدت القيود المحلية إلى إغلاق عدة شركات واجبار عدد كبير من الناس على ترك وظائفهم.وكتب اللاعب المصنف 40 عالميا، والذي يتخذ من العاصمة كانبرا مقرا لإقامته "رجاء لا تناموا ومعدتكم خاوية".

وأضاف في حسابه على موقع "إنستغرام": لا تخافوا أو تشعروا بالحرج من إرسال رسالة خاصة لي. سأكون أكثر من سعيد لأتشارك معكم ما أملك".

تابع اللاعب البالغ 24 عاما، والذي تبلغ قيمة جوائزه في ملاعب الكرة الصفراء نحو 8,5 ملايين دولار اميركي "حتى علبة من المعكرونة، رغيف من الخبر أو حليب. سأسقطها على عتبة بابكم، ومن دون أي اسئلة!".وفي صفحته التي يتابعه فيها نحو 1,4 مليون شخص، حصل تعليقه على أكثر من 90 ألف اعجاب.

