الامارات | لاعب الوصل: تركت كرة القدم مؤقتاً بسبب «كورونا».. وتعلمت مهارة غسل الصحون

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الوصل: تركت كرة القدم مؤقتاً بسبب «كورونا».. وتعلمت مهارة غسل الصحون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب الوصل، الإكوادوري فيرناندو غايبور، أنه بسبب "فيروس كورونا" الذي فرض على الجميع البقاء في المنزل، التزاماً بالاجراءات الاحترازية ضد انتشاره؛ اكتسب مهارات منزلية جديدة، منها غسل الصحون واستخدام المكنسة وإعداد العصائر ووجبة الإفطار. وقال غايبور لصحيفة «إكسبرسو» الإكوادورية إنه استبدل في الوقت الراهن هوايته ومهنته الأساسية في لعب كرة القدم، بالاهتمام بالأعمال المنزلية، موضحاً: «تركت كرة القدم جانباً حالياً بشكل مؤقت، واتجهت إلى الأعمال المنزلية».

وأضاف: «أصبحت أجيد استعمال المكنسة الكهربائية، وصناعة العصائر وإعداد وجبة الإفطار، في الوقت الذي لم أكن أقوم على الإطلاق بأي من هذه الأعمال، عندما كانت الحياة طبيعية، لأنني وقتها كنت مشغولاً فقط بالتدريبات اليومية، وبخوض المباريات والسفر والتركيز مع الفريق، حتى في الأوقات العادية أمارس التدريبات في صالة الألعاب الرياضية، ولكن حالياً أصبحت أساعد زوجتي كثيراً في المطبخ، والأشياء الخاصة بالأطفال، إلى جانب غسل الصحون».

وعن الوضع الراهن، قال: «أتابع عن كثب ما يحدث في الإكوادور، وفي الوقت نفسه ألتزم بالتعليمات التي تصدرها الدولة هنا، إذ إنني أقيم في دبي، وهناك تعليمات بعدم خروجنا من المنزل إلا في أوقات معينة، وذلك للضرورة القصوى لشراء بعض الأغراض، بينما ليس من المسموح أن نمارس الرياضة خارج المنزل أو ركوب الدراجات».