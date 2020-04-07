شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد عقد توماس مولر مع بايرن ميونيخ حتى 2023 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الثلاثاء، تمديد عقد المهاجم توماس مولر حتى 2023.

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وقال بايرن بموقعه على الإنترنت: «بعد مباحثات بناءة وإيجابية، اتفق النادي واللاعب المهاجم على تمديد العقد لمدة عامين وحتى 30 يونيو 2023».

ويلعب مولر، البالغ من العمر 30 عامًا، والذي انضم لبايرن وعمره 10 سنوات، بانتظام مع الفريق الأول للعملاق الألماني منذ 2009.

وتوقف الدوري الألماني، مثل أغلب المسابقات الرياضية حول العالم بسبب فيروس كورونا الذي قتل الآلاف حول العالم.