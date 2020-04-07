شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: لابد من وضع سقف رواتب للاعبين والمدربين والإعلاميين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، وجود فوارق ضخمة في الرواتب ما بين لاعبي ومدربي كرة القدم والعاملين في القطاع الصحي.

ونشر «ميدو» عدة تغريدات عبر حسابه بموقع «تويتر»، قال فيه: «ماينفعش العاملين بالقطاع الصحي والقطاع التعليمي يبقوا بيعانوا واللاعبين والمدربين والإعلاميين والفنانين بيتقاضوا مئات أضعافهم.. وهنا الموضوع مش موضوع أرزاق. الموضوع موضوع عدل.. لازم يبقى في نسبة وتناسب.. لازم نستغل الظروف اللي بنمر بيها وحاجات كتيرة تتعدل».

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وأضاف: «مثلاً ماينفعش لاعب أو مدرب في الدوري المصري المتواضع جدًا فنيًا يكون دخله مئات أضعاف العاملين في القطاع الصحي والقطاع التعليمي بالذات.. آه لاعب الكرة والمدرب لازم يتم تقديره بشكل جيد لأنها موهبة ومهنة صعبة جدًا.. لكن الفروق لازم ماتكونش بعيده أوي كده».

وواصل: «أكثر حاجة لازم الدولة تعملها إن لازم يحصل تعديل في الموازنة العامة، ولازم الصحة والتعليم يتخصص لهم نسبة أكبر بكتير، ولازم يتم تخفيض عدد الموظفين الحكوميين، ولازم الفلوس اللي بتتصرف على الكرة والإعلام والفن يتم تخفيضها بشكل كبير.. ولازم يتعمل سقف مرتبات للاعبين والمدربين والإعلاميين».

وتابع: «لازم الوزير أشرف صبحي والأستاذ عمرو الجنايني يشتغلوا.. آه مفيش عقد لأي لاعب أو مدرب يتم اعتماده إلا بسقف معين يزيد كل ٣ سنوات السقف ده ١٥٪.. الأندية المصرية كلها بلا استثناء بتخسر ملايين.. وإيه العائد؟ مفيش أي عائد.. دوري تعبان من غير جمهور بيفرز ٢ أو ٣ لاعيبه مميزين كل موسم!!».