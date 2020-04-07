شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي مستعد لمنح كافاني 7 ملايين يورو سنويًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى نادي نابولي الإيطالي لاستعادة خدمات لاعب فريق باريس سان جيرمان إدينسون كافاني خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وذكرت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية أن اللاعب ارتبط بقوة من الرحيل عن الأمراء الفرنسيين، في موسم الانتقالات الشتوية الماضي.

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وكان كافاني قريبا بالفعل من مغادرة حديقة الأمراء والانتقال إلى أتلتيكو مدريد إلا أن الصفقة لم تتم في النهاية.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لكافاني مع سان جيرمان في يونيو المقبل ولا يوجد أي اتفاق حتى الآن بشأن تجديد عقده.

وأوضحت الصحيفة أن نابولي يرغب بشدة في استعادة خدمات كافاني، نهاية الموسم الحالي، حيث سبق لكافاني ارتداء قميص نابولي 2010 و2013.. وأكدت أن مسؤولي نابولي مستعدون لمنح كافاني راتبا سنويا قدره 7 ملايين يورو.