شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا عائق».. أحمد شوبير يكشف تفاصيل جلسة «الخطيب وفايلر» لتجديد التعاقد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس جلسة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي مع رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية عبر راديو «أون سبورت»: «كانت هناك جلسة أمس بين فايلر والخطيب من أجل معرفة طلباته بشأن تجديد تعاقده مع الفريق».

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وتابع: «فايلر يرحب بتجديد التعاقد مع القلعة الحمراء، ولكن لديه مشكلة وحيدة متعلقة بوضع أسرته بالخارج».

وأوضح: «أسرة فايلر أيضًا ترحب باستمرار تواجده داخل القلعة الحمراء، ولكنه طالب بالانتظار حتى يسافر لهم عند فتح الطيران المتوقف بسبب انتشار كورونا من أجل التشاور معهم حول الأمر».

وعن احتياجات فايلر للفريق، أوضح شوبير: «المدرب السويسري طلب التعاقد مع ظهير أيمن جديد بجوار محمد هاني».

وتابع: «هناك أيضًا طلبات أخرى لفايلر وجلسة ثانية مع محمود الخطيب لوضع النقاط المهمة على الحروف».