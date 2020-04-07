شكرا لقرائتكم خبر عن حسني عبدربه يدرس الترشح في انتخابات اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسني عبدربه، نجم الإسماعيلي السابق، إنه يدرس الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، من أجل خدمة الكرة المصرية.

Advertisements

وأضاف «عبدربه»، في مداخلة هاتفية على قناة الزمالك: «نفسي أخدم الكرة المصرية، مش هادخل علشان صوت أو مصلحة».

وتابع: «أنا مش مستعجل على الخطوة دي، وحاليًا باخد دراسات في الإدارة، علشان لما أدخل منظومة أشتغل فيها صح».

وأشار «عبدربه» إلى أنه فضّل الابتعاد عن الأضواء بعد قرار اعتزال اللعب، للحصول على قسط من الراحة، وأن لديه أكاديمية خاصة لكرة القدم، يتمنى من خلالها أن يقدم مواهب مميزة تفيد أنديتها ومنتخب مصر.