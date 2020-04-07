شكرا لقرائتكم ثنائي سموحة يستكمل البرنامج التأهيلي فى المنزل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد حمادة صدقى المدير الفني لسموحة، برنامج تدريبى خاص لثنائى الدفاع السيد فريد ومحمود عزت في المنزل لتأهيلهما بعد تعافيهما من الإصابة التي أبعدتهما عن تشكيلة الفريق خلال الفترة الماضية.

وابتعد السيد فريد عن المشاركة مع سموحه منذ انطلاق مسابقة الدورى بعد دخوله في أزمة مع حسام حسن المدير الفني السابق للفريق، كما غاب أيضا عن المشاركة مع حمادة صدقى بسبب الإصابة، بينما تعرض محمود عزت للإصابة مع حسام حسن أبعدته عن المشاركة مع حمادة صدقى .

ويخضع لاعبو سموحه لبرنامج تدريبى خاص في المنزل بعد توقف النشاط الرياضى بسبب تفشى وباء كورونا الذى ضرب العالم في الفترة الماضية .

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يبحث الجهاز الفنى لسموحه عن ظهير أيسر محلى خلال الأيام المقبلة لتدعيم تلك الجبهة بعد التأكد من عودة أحمد فتوح الظهير الأساسى إلى ناديه الزمالك بنهاية الموسم الجارى بعد إنتهاء إعارته .

كان مسئولو الزمالك قاموا بمخاطبة اللاعب وأبلغوه بعودته للفريق الأبيض بنهاية الموسم الحالى ، بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه مع الفريق السكندرى خلال الموسم الحالى قبل إيقافه ، بالإضافة للمستوى اللافت الذى ظهر عليه مع المنتخب الاولمبى فى بطولة أفريقيا تحت 23 سنة والتى حاز الفراعنة الصغار على لقبها وصعدوا لاولمبياد طوكيو .

وقدم احمد فتوح مستوى لافت للنظر فى البطولة الأفريقية وكان احد أفضل اللاعبين واستطاع صناعة أكثر من كرة عرضية نجح من خلالها مصطفى محمد مهاجم المنتخب فى إحراز أهداف مؤثرة فى مرمى الخصوم .