شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يبحث عن ظهير أيمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندرى للتعاقد مع ظهير أيمن لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة .

ويمتلك الإتحاد السكندرى لاعبين في مركز الظهير الأيمن وهما محمود شعبان وأسامة العزب الذى تعاقد معه مجلس الإدارة في الإنتقالات الشتوية الماضية .

وعانى الإتحاد السكندرى كثيرا من مركز الظهير الأيمن منذ انطلاق المسابقة بسبب عدم وجود بديل لمحمود شعبان بالإضافة لقلة خبرة الأخير ، وهو ما جعل مسئولو الإتحاد يقومون بالتعاقد مع أسامة العزب .

وقرر طلعت يوسف تخفيق راتبه الشهري مع الإدارة بنسبة 50% خلال فترة الحظر فى بادرة طيبة تجاه ناديه .

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وتوقف النشاط الرياضى منذ فترة وحتى منتصف أبريل الجارى بسبب تفشى مرض كورونا القاتل الذى داهم بلاد العالم اجمع .

أكد طلعت يوسف أنه يعيش حاليا يومه فى منزله بصحبه أبنائه وأولادهم فى جو أسرى بعد انتشار وباء كورونا والذى أدى لتوقف النشاط الرياضى فى مصر والعالم كله.

واضاف يوسف أن منزله بجانب البحر، لذا فإنه يخرج فى الصباح الباكر قبل نزول الناس إلى عملهم للسير على البحر لمدة ساعة، يعود بعدها إلى منزله لتناول الإفطار مع عائلته بعيدا عن الضغوط.

وعن عودة النشاط الرياضى شدد المدير الفنى للاتحاد السكندرى أنه لا يستطيع احد التحدث فى النشاط الرياضى فى الوقت الحالى، وأن الجميع يهتم فى الوقت الحالى بالحفاظ على أهله وذويه من وباء كورونا، وعند إزاحة الغمة فسنعود للتفكير من جديد فى كرة القدم.