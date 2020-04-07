شكرا لقرائتكم صلاح محسن يطالب الأهلي بحسم مصيره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب صلاح محسن مهاجم الأهلى المعار لسموحة، من مجلس إدارة القلعة الحمراء، سرعة حسم مصير عودته لصفوف الفريق بعد إنتهاء إعارته من عدمه.

ويرفض مجلس الأهلى اتخاذ قرار بشأن صلاح محسن إلا بعد العودة للسويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق خاصة وأن الأخير كان صاحب فكرة إعارة مهاجم المنتخب الاولمبى خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية لصفوف سموحه .

ويعيش صلاح محسن حالة من التألق مع سموحه منذ قدومه لصفوف الفريق واستطاع إحراز هدف في مرمى أف سى مصر في الجولة السابعة عشر للدورى .

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ويتمسك حمادة صدقى المدير الفني لسموحه بإستمرار صلاح محسن داخل صفوف الفريق مؤكدا أنه أحد الأعمدة الأساسية التي يعتمد عليها في تشكيلته الأساسية .

يبحث الجهاز الفنى لسموحه عن ظهير أيسر محلى خلال الأيام المقبلة لتدعيم تلك الجبهة بعد التأكد من عودة أحمد فتوح الظهير الأساسى إلى ناديه الزمالك بنهاية الموسم الجارى بعد إنتهاء إعارته .

كان مسئولو الزمالك قاموا بمخاطبة اللاعب وأبلغوه بعودته للفريق الأبيض بنهاية الموسم الحالى ، بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه مع الفريق السكندرى خلال الموسم الحالى قبل إيقافه ، بالإضافة للمستوى اللافت الذى ظهر عليه مع المنتخب الاولمبى فى بطولة أفريقيا تحت 23 سنة والتى حاز الفراعنة الصغار على لقبها وصعدوا لاولمبياد طوكيو .

وقدم احمد فتوح مستوى لافت للنظر فى البطولة الأفريقية وكان احد أفضل اللاعبين واستطاع صناعة أكثر من كرة عرضية نجح من خلالها مصطفى محمد مهاجم المنتخب فى إحراز أهداف مؤثرة فى مرمى الخصوم .