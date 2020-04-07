شكرا لقرائتكم الأهلي يغلق ملف التفاوض لضم عمر جابر من بيراميدز.. اعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق مسئولو النادي الأهلي ملف التفاوض مع عمر جابر نجم دفاع بيراميدز ومنتخبنا الوطني، بعد ترشيحه من مسئول داخل لجنة التخطيط لتعويض رحيل أحمد فتحي، خاصة وأن مركز الظهير الأيمن في الأهلي سيعاني بشدة بعد رحيل الجوك.

ووفقاً لمصدر داخل الأهلي فإن غلق ملف ضم عمر جابر هو التأكد من رغبة اللاعب في العودة لناديه الأصلي الزمالك والذي يعد واحداً من أبنائه حال رحيله عن بيراميدز نهاية الموسم الجاري، وهو الأمر الذي لا تقبله إدارة الأهلي التي تبحث في المقام الأول عن لاعبين رغبتهم الأولى هي ارتداء القميص الأحمر.

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ويتمتع عمر جابر بشخصية قوية داخل الملعب بجانب أنه صاحب قدرات فنية عالية وخبرات طويلة، في الوقت الذي توصل مسئولو النادي الأهلي إلى اتفاق مع رجب بكار زميله في بيراميدز للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء في الصيف المقبل.

ووقع رجب بكار على عقود انضمامه للأهلي ، حيث ينتظر حسم الصفقة بشكل رسمي بعد انتهاء مسئولو النادي الأحمر لتفاوضهم مع نظرائهم في بيراميدز، فى ظل تبقى موسمين للاعب مع ناديه، وأبلغ رجب بكار إدارة ناديه رغبته في اللعب للأهلي بداية من الموسم الجديد لتدعيم دفاع الفريق الأحمر، بعد الدخول في مفاوضات مكثفة معه،وأكد مصدر مطلع في نادي بيراميدز ان رجب بكار تلقى عرضين من الأهلي والزمالك، إلا أن اللاعب أبلغ إدارة النادي برغبته في اللعب للفريق الأحمر معتذرا عن الدخول في مفاوضات مع نادي الزمالك بعد ترشيحه من احد وكلاء اللاعبين للانضمام للأبيض.