شكرا لقرائتكم وفاة أنتيش مدرب أتلتيكو وريال مدريد وبرشلونة السابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، يوم الاثنين، وفاة لاعبه ومدربه الصربي السابق رادومير أنتيتش عن عمر 71 عاما.

وسبق لأنتيتش أن تولى تدريب عدة أندية أخرى، منها ريال مدريد وبرشلونة وسلتا فيغو وريال سرقسطة في إسبانيا، كما تولى تدريب المنتخب الصربي من 2008 إلى 2010.

وأوضح النادي في بيانه: إنه يوم حزين لعائلة النادي. أتلتيكو مدريد ينعى مدربه السابق رادومير أنتيتش. المدرب الأسبق للنادي توفي عن عمر 71 عاما، فقدت عائلة أتلتيكو رمزا آخر أعطى النادي كل شيء داخل وخارج الملعب. النادي ورئيسه والرئيس التنفيذي ومجلس إدارته يقدمون خالص تعازيهم ومواساتهم لعائلة أنتيتش وأصدقائه.

Advertisements

وبدأ أنتيتش مسيرته الكروية في صفوف سلوبودا تيتوفو ثم انتقل إلى بارتيزان الذي قضى معه أغلب مسيرته، وانتقل انتيتش إلى فناربخشة التركي في 1976 وقضى معه موسمين قبل أن يرحل إلى ريال سرقسطة الإسباني.

وفي عام 1980 انتقل انتيتش إلى لوتون تاون الإنجليزي وقضى معه موسمين وبعد نهاية مسيرته في سن السادسة والثلاثين عمل كمدرب مساعد في بارتيزان قبل أن يتولى مهمة المدير الفني لريال سرقسطة.

وقطع أنتيتش خطوة مهمة في مسيرته التدريبية بتولي مسؤولية ريال مدريد ثم ريال أوفييدو ومن بعده أتلتيكو مدريد وبرشلونة.